В Тюменской области заметно подорожали услуги зарубежного туризма, организаций культуры и медучреждений Фото: Татьяна Коркина

Объем предоставляемых платных услуг в Тюменской области за январь – апрель 2022 составил почти 45,7 млрд рублей, тогда как в 2021 году за аналогичный период он составлял почти 40 млрд рублей. По данным «Тюменьстата», в январе и марте 2022 года объем превышал 11 млрд рублей, в феврале – 10,7 млрд рублей, а самый большой прирост (12,1 млрд рублей) был зафиксирован в апреле.

Как сообщает портал «Вслух.ру», больше всего подорожали услуги зарубежного туризма (индекс 134,1%), услуги организаций культуры (111,3%) и медицинские услуги (107,5%). В целом платные услуги с начала 2022 года подорожали на 7%, за год – на 9,8%

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что с января по апрель 2022 года жители Тюменской области потратили на продукты более 74,5 млрд рублей. Всего же за четыре месяца тюменцы потратили на покупки 155,4 млрд рублей.