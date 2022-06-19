Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 19 июня 2022 увеличилось на 9 человек Фото: Татьяна Коркина

По данным Информационного центра Тюменской области, число заболевших коронавирусом на 19 июня 2022 увеличилось ещё на 9 человек, включая двоих детей. Таким образом, общее число заразившихся «короной» с начала пандемии составило 191 945 человек.

Также за сутки от ковида излечилились 7 человек (с начала пандемии 187 382 человека). На искусственной вентиляции легких находятся три человека, под медицинским наблюдением остаются 183 человека.

Для больных ковидом развернуто 93 койки, свободный коечный фонд составляет 15,1%. За сутки проведено 1 833 лабораторных исследования на ковид (всего 4 015 260). Первый курс вакцинации прошли 1 215 036 человек, полный курс – 1 117 224 человека.