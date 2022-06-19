В Абатском районе пенсионеры активно занимаются пилатесом, йогой и лечебной физкультурой

Фото: администрация Абатского района

Директор детско-юношеской спортивной школы «Импульс», автор проекта «Абатское долголетие» Наталья Сыровацких вышла в финал Всероссийского конкурса профмастерства специалистов, работающих с детьми и молодежью в номинации «Лучший руководитель организации, осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта».

Как сообщает «Тюменская линия», вместе с инструктором Анжеликой Ивановой Наталья организовала в сельских поселениях группы здоровья, в которых люди занимаются фитнесом, лечебной физкультурой, йогой, пилатесом, скандинавской ходьбой, а также участвуют в мастер-классах по китайской гимнастике и степ-аэробике. В десяти группах занимаются 138 человек.

Всего в Абатском районе спортом и физкультурной в рамках проекта «Абатское долголетие» занимаются 1,7 тысячи пожилых жителей.