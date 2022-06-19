70% участников фестиваля «Готов к труду и обороне» в Тюменской области получили знаки отличия «ГТО»

Фото: https://vk.com/vfsk_gto

В летнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который состоялся на стадионе ГАУ Северного Зауралья, приняли участие 280 человек в составе 40 команд, включая 119 сотрудников разных организаций и 162 спортсмена. По словам начальника отдела по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Тюменского городского многопрофильного центра Алины Рамазановой, мероприятие проходит ежегодно с 2016 года. Сначала спортсмены участвуют в муниципальном фестивале, затем – в региональном, а позже – и на всероссийском.

- Традиционно принимают участие школьники общеобразовательных учреждений и команды взрослого населения всех форм собственности. Основная цель фестиваля — определить победителей среди личного и командного первенства и выявить лучших спортсменов для участия в областном фестивале в составе команды города, - говорит Алина.

В программе – 11 дисциплин, включая метание спортивного снаряда, бег на длинные дистанции, бег на 60 метров, сгибание и разгибание рук в упоре, плавание и многие другие. Кроме соревнований все нормативы комплекса ГТО можно выполнить за два дня в одном месте. Число участников, успешно выполнивших упражнения и получивших знаки отличия «ГТО», составило 70%, сообщает «Тюменская область сегодня».