Тюменские кинологи не советуют давать собакам шашлыки, особенно в маринаде из специй, лука и чеснока

Тюменские кинологи не советуют давать собакам шашлыки

Запах шашлыков, которые мы все так любим, привлекают и собак, однако такая пища для питомцев совсем не подходит. Даже при одноразовом употреблении жареного мяса у животного могут возникнуть необратимые воспалительные процессы в организме, вплоть до госпитализации.

Жирная, жареная и копченая пища может быть токсичной и опасной для собаки, ведь в состав маринада входят острые специи, лук, чеснок, которые плохо влияют на нюх собаки и вызывают диарею и анемию. Даже после термической обработки эти овощи становятся ещё токсичнее.

Нельзя собакам давать кости со стола: трубчатые косточки могут порезать стенки кишечника, что приведет к смерти. Лучше всего приготовить домашние лакомства из мясных субпродуктов, мяса, фруктов и овощей.

Если же вы все-таки увидели, что пес стащил что-то со стала, дайте ему обильное питье и сорбент. При ухудшении обращайтесь в больницу, советуют кинологи.