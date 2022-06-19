С января по апрель 2022 года жители Тюменской области потратили на продукты более 74,5 млрд рублей Фото: Татьяна Коркина

Жители Тюменской области в январе-апреле 2022 года потратили на покупки 155,4 млрд рублей, то есть каждый житель в среднем в месяц потратил около 100 тысяч рублей, сообщает интернет-портал «Вслух.ру».

Больше всего денег (41,8 млрд рублей) тюменцы оставили в магазинах в марте, а месяц спустя, в апреле, на покупки потратили 37,1 млрд рублей. Апрельские расходы снизились до уровня февраля 2022 года, когда тюменцы отдали на собственные нужды 37,9 млрд рублей.

По традиции, больше всего денег тюменцы тратят на продукты. За четыре месяца жители региона «наели» на 74,5 млрд рублей. Больше всего денег на непродовольственные товары оставили в марте (почти 20 млрд рублей), а в январе, феврале и марте – более 18 млрд рублей.

КСТАТИ

Стоимость минимального набора продуктов питания, по данным Тюменьстата, выросла с 5,7 тысяч рублей до 6,5 тысяч рублей.