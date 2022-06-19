В Тюменской области селекционеры взялись за модернизацию молочной отрасли

Научно-исследовательский потенциал в сфере геномных исследований планируется по максимуму использовать при реализации концепции геномной селекции в Тюменской области. Также планируется интегрировать накопленные материальные и информационные ресурсы в сфере селекционно-племенной работы, сообщает «Тюменская линия».

Сейчас в геномной селекции участвую 3 сельхозорганизации, а на начало 2022 году получено более 8 тысяч генотипов на ДНК-чипах. По словам заведующей лабораторией ДНК-технологий ГАУ Северного Зауралья Яны Кабицкой, сейчас возникла острая необходимость в создании референтной группы животных на общероссийском и региональном уровнях.

- Внедрение геномных технологий в ряде европейских стран и США на протяжении многих лет позволило генотипировать большой массив животных, сформировать референтную группу и применить систему геномной оценки крупного рогатого скота на предприятиях аграрного сектора, - сообщили она.

Все это необходимо для повышения эффективности и доходности молочной отрасли, что повлечет за собой экономические и социальные преимущества для Тюменской области.