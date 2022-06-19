В Тюмени пропавшего 14-летнего подростка Диму Мусаева нашли живым и невредимым

В Тюмени пропавшего 14-летнего подростка Диму Мусаев нашли живым и невредимым Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

Пропавшего сутки назад 14-летнего подростка Диму Мусаева нашли живым и невредимым. Об этом «Комсомольской правде – Тюмень» сообщила тетя мальчика, Ирина. Сейчас ребенок находится вместе с матерью в полицейском участке. Скорее всего, с парнем и родителями проведут профилактическую беседу.

Где все это время был мальчик – пока не известно, но знакомые говорят, что он просто побоялся идти домой поздно вечером.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что подросток пропал в Зареке, на Иртышской.