В Тюмени бесследно пропал 14-летний подросток, одетый в черную футболку с Веномом Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

В Тюмени разыскивают бесследно пропавшего 14-летнего Мусаева Дмитрия Дмитриевича, который 18 июня 2022 ушел из дома по ул. Иртышской в Тюмени и до сих пор не вернулся. Соответствующее объявление опубликовали волонтеры поискового отряда «Белая сова – Тюмень».

Дима был одет в черную футболку с надписью и рисунком Венома, шорты в черно-белую полоску и сланцы. На вид мальчику 14-15 лет, рост 170 см, плотного телосложения, короткие светло-русые волосы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дмитрия, просьба сообщить по телефону: 02/102 (полиция), 8 (3452) 79-98-06 (отдел полиции №6 Тюмени) и 8-932-32-39-911 (телефон волонтеров ПО «Белая Сова – Тюмень».

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Тетя Димы Мусаева Ирина рассказала «Комсомольской правде», что мальчик, возможно, пошел купаться.

- Мальчишка хороший, умненький, не сбегал никогда из дома. Надеемся, что девочку себе нашел, и очень ждем его домой! – прокомментировала Ирина.