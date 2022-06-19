В Тюмени пациентам Медгорода с июля станут доступны лечебная физкультура и лечебный массаж Фото: Татьяна Коркина

Программа онкореабилитации вновь заработала для пациентов Медицинского города после перерыва из-за пандемии коронавируса. Лечебно-восстановительную деятельность для пациентов с раком Медгород возобновил вместе с санаторием «Градостроитель», сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

В июне 2022 года направление на восстановительное лечение получили четыре пациентки со злокачественными новообразованиями молочной железы. По словам руководителя амбулаторно-диагностической службы Михаила Наумова, в планах – предоставлять возможность реабилитации для людей с патологиями легких. Сейчас это направление активно обсуждается с руководством учреждения.

Перед ковидом в «Градостроителе» ежегодно проходили реабилитацию около 150 пациентов Межгорода, которая осуществляется бесплатно, с помощью медицинского полиса. С июля 2022 года, кроме психологической поддержки в предоперационный период пациентам станут доступны лечебная физкультура и лечебный массаж.

Как отметила руководитель сектора онкореабилитации и психологической поддержки Наталья Курманова, с марта 2022 года отмечено значительное увеличение числа пациентов, которые нуждаются в помощи специалистов.