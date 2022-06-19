Опытная тюменская дачница советует подкармливать пионы дрожжами, крапивой и куриным пометом Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Подкормка пионов, которые набрали бутоны и готовы радовать своей красотой, необходима. Тогда «шапочки» цветов будут более пышными, яркими и нарядными. Об этом заявила опытная тюменская дачница Зинаида Матвеева. По её словам, для подкормки нужно использовать, дрожжи, золу, хлеб, крапиву или даже куриный помет.

- Замешиваю стакан золы в 10-ти литрах воды, настаиваю 2-3 дня, добавляю 2 грамма борной кислоты и опрыскиваю им надземную часть пионов. Все эти средства обеспечивают обильное цветение и усиливают иммунитет пионов, - говорит Зинаида Матвеева.

Настойка с золой и борной кислотой поможет бороться с муравьями, которые любят лакомиться лепестками и тащить с собой тлю.

Когда стоит засуха, кусты нужно поливать раз в неделю: на каждый куст по 10 литров воды. Причем лить воду нужно не под корень, а по периметру вокруг куста. Третью подкормку пионов необходимо сделать после того, как цветы отцветут.

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Чтобы куст не упал, сделайте опоры для пионов.