В Молодежном театральном центре «Космос» тюменцам расскажут, что такое медиация Фото: Пресс-служба молодёжного театрального центра «Космос»

В Молодежном театральном центре «Космос» и на городских локациях, включая Музейный комплекс им. И. Я. Словцова, с 20 по 24 июня 2022 пройдет Школа медиации от Молодежного центра Эрмитажа. В программе – 10 занятий, которые будут идти каждый день. Заявки на курс могут подать все желающие.

В программе – масса интересных лекций от приглашенных специалистов из российских городов. Темы разнообразные: технология арт-медитации и работа с группой, зрительский опыт, суть медиации и многое другое. По словам руководителя МТЦ «Космос» Александрины Шаклеевой, медиатор помогает зрителю осознать просмотренное, ведь именно с ним искусство доступно даже неподготовленному зрителю.

- Надеюсь, что участники, которые будут учиться у сотрудников Молодежного центра Эрмитажа, в дальнейшем смогут на постоянной основе проводить медиации по нашим спектаклям, - цитирует Александру портал «Мегатюмень».

Спикерами выступят специалисты из Екатеринбурга, петербуржского Государственного Русского музея и руководитель МТЦ «Космос».