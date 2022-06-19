На трассе Тюмень - Омск погиб 37-летний водитель, врезавшись в большегруз из-за косули Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В ДТП на 542-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск погибла 43-летняя жена водителя автомобиля «Мицубиси». Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, за рулем сидел 46-летний житель Нижневартовска. Мужчина выехал на обочину дороги и въехал в стоящий нефтефоз «МАН».

Ещё одна смертельная авария произошла около 21 часа на 216-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск. Автомобиль «Шкода» выехал на встречку, объезжая выбежавшую косулю. В результате машина столкнулась с большегрузом «Скания». 37-летний житель Прокопьевска Кемеровской области погиб на месте, большегруз скгорел.

Всего за сутки в Тюменской области произошло 11 ДТП, в них погибли два человека, 10 человек ранены. ГИБДД принимает меры по стабилизации аварийной обстановки на федеральных трассах.