В Тюмени вертолет «ЮТэйр» Ми-8МТВ сбросит на поле 12 парашютистов во время матча с силовиками Фото: Татьяна Коркина

Большой сюрприз готовит для тюменцев областная Госавтоинспекция в преддверии Дня образования службы Госавтоинспекции МВД России. Как сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД, 25 июня 2022 в 16 часов на стадионе «Геолог» пройдет мероприятие #ТюменьсГИБДД – два матча с участием гибддшников, известных тюменцев и руководителей силовых ведомств региона.

Во время мероприятия вертолет «ЮТэйр» Ми-8МТВ совершит демонстрационный полет над «Геологом», во время которого сбросит парашютистов. На поле приземлятся 12 лучших представителей тюменского парашютного спорта. Здесь же будут работать выставки автомобилей и мотоциклов байкеров, пройдет детская гонка на картингах, организованы мастер-классы и конкурсы.

Кроме того, пройдет розыгрыш призов, сувениров с логотипом дорожной безопасности, а детей угостят мороженым.

Организаторами мероприятие выступят Управление ГИБДД по Тюменской области, ФК «Тюмень», Общество «Динамо» и городская администрация.