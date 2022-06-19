Погода в Тюмени 19 июня 2022: местами воздух прогреется до +33 градусов Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 19 июня, ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Днём местами пройдет кратковременный дождь с грозой, ветер будет дуть юго-восточный с переходом на северо-западный ночью 3-8 м/с, днём 7-12 м/с. При грозе порывы до 17 м/с, температура ночью +10…+15 C, днём +23…+28…C, местами +28…+33 C.

Погода в Тюмени в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 19 июня (6 июня по старому стилю) день памяти преподобнго Илариона (Лариона) Далматского. В этот день крестьяне выходили в огород и пропалывали сорняки. В народе знали: если вовремя не справиться с сорняками, «они сами тебя по миру пустят». Правда, полоть траву нужно было только тогда, когда убывает месяц. Полоть в полнолуние – бесполезно, ведь сорняки скоро вырастут снова.