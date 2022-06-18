Фото: Ялуторовский музейный комплекс

В ялуторовском музее "Торговые ряды" можно посетить «Чайную», которая с момента открытия стала местом притяжения для горожан и гостей города.

Экспозиция выглядит как настоящая чайная лавка, а во главе чайного стола – царь-самовар. На выставке представлены самовары из коллекции Ялуторовского музейного комплекса известных тульских фабрик братьев Баташевых, Шемариных, Воронцовых, фабрики Тейле с сыновьями и других. Посетителей могут посмотреть миниатюрные и большие, латунные и медные самовары. Особое внимание непременно притянет - самый старый из представленных на выставке – самовару второй половины XIX века, произведенный на фабрике Аленчикова и Зимина (г. Москва).

На выставке можно не только познакомиться с чайными предметами, но и выпить ароматный, душистый чай с колмаковскими пряниками. Музей «Торговые ряды» находятся в Ялуторовске, по ул. Первомайская, 19. Посетить можно со вторника по воскресенье с 10.00 до 18.00.