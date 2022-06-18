Тюменская область организует образовательную площадку «Урал. Вовлеченные сообщества» Фото: форум молодежи Уральского федерального округа

Тюменская область организует образовательную площадку «Урал. Вовлеченные сообщества», участники которой разработают проекты, направленные на продвижение социальных объединений. Заявки на очное участие принимаются до 26 июня на официальном сайте форума «УТРО».

Программа пройдет в два этапа: онлайн-курс с 1 по 31 июля и офлайн-обучение с 6 по 10 августа в городе Ханты-Мансийске. Участниками могут стать лидеры неформальных молодежных объединений, НКО и молодые профессионалы Урала, которые хотят выступить в качестве продюсеров социальных изменений. Всего к треку смогут присоединиться 73 человека.

Как сообщили в пресс-службе Медиацентра молодежной политики региона, каждый участник сможет получить необходимые навыки и конкретный результат: освоить инструменты продюсирования, проанализировать свои компетенции и деятельность с позиции продюсера, а затем - создать индивидуальную карту развития. В конце должен получится инфопродукт, направленный на продвижение и развитие выбранного объекта.

Кстати, в 2022 году молодежный форум «УТРО» пройдет в формате комьюнити-форума в Югре. Ключевая тема форума в этом году - развитие молодежных сообществ.