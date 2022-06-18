Тюменскую ярмарку за один день посетили пять тысяч триста человек Фото: АО "Тюменская ярмарка"

Тюменская ярмарка регистрирует рекорды посещаемости: за один день пришло пять тысяч триста человек. Именно столько жителей Тюмени и гостей города собралось на фестивале спорта «ТЮМЕНЬ СИЛЬНАЯ». Весна этого года стала самым посещаемым сезоном для тюменского Выставочного зала за последнее время.

- Мы это связываем с разнообразием мероприятий, одно из которых позволило установить своеобразный рекорд посещаемости, - рассказал генеральный директор АО «Тюменская ярмарка» Михаил Брудков.

Здесь работали восемь спортивных площадок: пауэрлифтинг, ММА, бодибилдинг, стрит-воркаут, силовой экстрим, кроссфит, армрестлинг. Гости смогли познакомиться с силовыми спортивными дисциплинами в одном месте. Все желающие даже выполнили нормативы "ГТО".

По словам главы города Руслана Кухарука, при таком интересе и поддержке есть вероятность, что фестиваль станет ежегодным. Летом «Тюменская ярмарка» продолжит активную работу.