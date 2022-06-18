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Общество18 июня 2022 14:41

Тюменскую ярмарку за один день посетили пять тысяч триста человек

Весна этого года стала самым посещаемым сезоном для тюменского Выставочного зала за последнее время
Виктория Терина
Тюменскую ярмарку за один день посетили пять тысяч триста человек Фото: АО "Тюменская ярмарка"

Тюменскую ярмарку за один день посетили пять тысяч триста человек Фото: АО "Тюменская ярмарка"

Тюменская ярмарка регистрирует рекорды посещаемости: за один день пришло пять тысяч триста человек. Именно столько жителей Тюмени и гостей города собралось на фестивале спорта «ТЮМЕНЬ СИЛЬНАЯ». Весна этого года стала самым посещаемым сезоном для тюменского Выставочного зала за последнее время.

- Мы это связываем с разнообразием мероприятий, одно из которых позволило установить своеобразный рекорд посещаемости, - рассказал генеральный директор АО «Тюменская ярмарка» Михаил Брудков.

Здесь работали восемь спортивных площадок: пауэрлифтинг, ММА, бодибилдинг, стрит-воркаут, силовой экстрим, кроссфит, армрестлинг. Гости смогли познакомиться с силовыми спортивными дисциплинами в одном месте. Все желающие даже выполнили нормативы "ГТО".

По словам главы города Руслана Кухарука, при таком интересе и поддержке есть вероятность, что фестиваль станет ежегодным. Летом «Тюменская ярмарка» продолжит активную работу.