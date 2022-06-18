Студент-медик из Тюмени принял участие во встрече с президентом России Фото: страница Николая Мышьякова в соцсети

Студент из Тюмени участвовал во встрече с президентом России. Член Студсовета Тюменской области, студент медицинского университета Николай Мышьяков на встрече предпринимателей и ученых с В. В. Путиным рассказал о своем проекте и предложил внести поправки в федеральные законы. Об этом рассказали в издании "Мегатюмень".

Встреча молодых предпринимателей и учёных с президентом Российской Федерации, Владимиром Владимировичем Путиным прошла 9 июня, накануне двадцать пятого Петербургского международного экономического форума.

Студент Николай с командой занимается разработкой аппарата AutoHem для автоматического забора крови из вены, который поддерживает стерильность в рабочей зоне. Тюменец предложил ввести термин «медицинский робот» в перечень Росздравнадзора и выделить отдельно устройства для робот-ассистированной хирургии, внести поправки в ФЗ 258.

- На встрече было 35 человек, каждый из нас хотел задать вопрос по его роду деятельности. Многие ребята из госкорпораций: Росатома, Роскосмоса и пять-семь предпринимателей. Владимир Владимирович часто шутил и запоминал проекты, а после нашего диалога с президентом атмосфера беседы стала более неформальная. Всё прошло довольно позитивно и уютно. Как только я вышел из аудитории и взял телефон в руки, мне пришло письмо от Росздравнадзора. Мой вопрос по регистрации медицинских изделий решился. Планирую сейчас получить письменную рецензию, - поделился Николай Мышьяков.