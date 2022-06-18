В Тюменской области продуктивность коров достигла рекордных результатов Фото: Юлия Кучеренко

Тюменские животноводы добились рекордных результатов продуктивности коров. В сельскохозяйственных организациях Тюменской области составила в среднем – 7 тысяч 912 кг на фуражную корову в год. Об этом рассказали в пресс-службе Тюменской областной думы.

Тюменская область занимает лидирующие позиции среди регионов Уральского федерального округа по производству основных видов продукции сельского хозяйства на душу населения.

По итогам прошлого года регион занял первое место по производству молока в хозяйствах всех категорий и в сельскохозяйственных организациях на душу населения, производству яиц в хозяйствах всех категорий и в сельскохозяйственных организациях на душу населения.

По производству скота и птицы на убой и по надою молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях Тюменская область занимает второе место.