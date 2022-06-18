Врач не советует пожилым тюменцам перетруждаться на дачных участках Фото: Татьяна Коркина

Врач-травматолог ОКБ № 2 Анастасия Данилова советует пожилым тюменцам перед поездкой на дачу взять тонометр, все назначенные доктором таблетки и памятку.

Анастасия Данилова говорит, что важно договориться с родственниками о времени созвона, чтобы они знали, если что-то пойдет не так.

- Также необходимо соблюдать питьевой режим, потому что на солнце вода испаряется в виде пота, и наш водно-солевой баланс нарушается. Также нужно вовремя опустошать мочевой пузырь, иначе может случиться гипертонический криз - эти две вещи напрямую зависят друг от друга, — отмечает медик.

На даче не следует перетруждаться и работать больше двух часов. Обязательно нужно делать перерывы на 20-30 минут, чтобы нормализовать давление. Садоводство — большая физическая нагрузка, перед ней стоит размяться.

- Не стоит ехать на дачу или выходить в огород, если несколько дней у вас скачет давление и кружится голова. Если вы метеозависимы и знаете, что завтра станет плохо, тоже посидите дома, - отметила Анастасия Данилова.

Специалист не советует работать, если температура воздуха на улице будет больше 25 градусов.