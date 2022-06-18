Коронавирус в Тюмени, последние новости на 18 июня 2022 года: заболели еще 20 человек Фото: Юлия Кучеренко

По информации Оперативного штаба в Тюменской области на 18 июня 2022 года зарегистрировано 191 936 случаев коронавируса. За минувшие сутки зафиксировано 20 случаев заболевания.

За день выписались по выздоровлению 14 человек, за весь период вылечились 187 375 жителей. Заболел один ребенок. Из общего числа заболевших на ИВЛ находятся 5 пациентов. Под медицинским наблюдением остаются 175 человек. Развернута 91 койка, при этом свободно - 20,9%.

За сутки проведено 2 927 лабораторных исследования, всего прошли обследование 4 013 520. Сделано вакцинаций против коронавируса 1 214 682, полным курсом вакцинировались 1 117 081.