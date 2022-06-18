В Ярково пройдет тренинг для родителей "Точка зрения семьи" Фото: Татьяна Коркина

В Ярково пройдет тренинг для родителей "Точка зрения семьи".

Дети во всем берут пример с родителей и от их взаимоотношений во многом зависит дальнейшее отношение ребенка со сверстниками, друзьями и, в будущем, в своей семье. Поэтому взрослым важно уметь разрешать конфликтные ситуации внутри семьи, и между собой, и с детьми. На тренинге для родителей, который пройдет 25 июня, профессиональные психологи научат родителей смотреть на конфликты как на соприкосновение разных точек зрения на различные убеждения. Диалог в форме игры поможет понять, откуда и почему берутся те или иные установки, и главное - как с ними работать, принимать и уважать убеждения другой стороны.

По словам руководителя семейного проекта "Создавая будущее" Елены Кашкаровой, участники тренинга получат обратную связь от психологов на важные темы о воспитании и обучении детей, распределения ролей и обязанностей в браке.

Участвовать бесплатно могут родители, воспитывающие одного и более детей (как вместе супруги, так и один из родителей).

Начало семинара в 11:00 по адресу с. Ярково, ул. Пионерская, 96/1, Ярковский Центр культуры и досуга. Встреча продлится 2,5 часа. Записаться на семинар можно по ссылке .

Количество мест ограничено.