В Бердюжском районе на озере Пеганово утонул рыбак Фото: Юлия Кучеренко

На водных объектах юга Тюменской области произошло 2 несчастных случая, в результате которых утонули 2 человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

Так, в Бердюжском районе на озере Пеганово во время рыбалки из лодки выпал пожилой мужчина. Рыбак утонул так как на нем не было спасательного жилета. А второй инцидент произошел в Тюмени на пруду Чистый. Во время отдыха у воды мужчина распивал с друзьями алкоголь, а после чего решил искупаться, в какой-то момент он с головой ушел под воду. Позже его тело нашли спасатели.

ГУ МЧС России по Тюменской области напоминает правила безопасного поведения на воде: нужно купаться только в специально оборудованных местах, не нырять в незнакомых местах,- не заплывать за буйки, не хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде, а также не умеющим плавать купаться только в специально оборудованных местах глубиной не более 1,2 метра. А главное рыбакам и любителям катятся на лодках, гидроциклах и других плавательных средствах необходимо надевать спасательные жилеты.