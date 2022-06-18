Тюменским дачникам посоветовали какой водой поливать грядки Фото: Юлия Кучеренко

Тюменским дачникам рассказали какой водой поливать грядки. Советами поделилась дачницы Нина Петрова.

По её мнению холодная влага губительна для многих растений, но есть и исключения.

- Хуже усваивают питательные вещества, отмирают тонкие корешки. Ослабленное и «голодное» растение становится лёгкой добычей вредителей всех мастей. Кабачки, огурцы и тыквы вообще плохо переносят холодный полив, а вот томаты более спокойно к этому относятся – они не любят перегрева корней. Заметила, что капусте холодная вода тоже не вредит. В основном этот овощ надо поливать под корень, в сильную жару капусту только освежают методом дождевания - сказала Нина Петрова.

Агрономы считают, что все овощи лучше поливать отстоянной и прогретой водой. Лучшая температура воды для полива 18-22 градуса. Пока растение находится в стадии рассады, оно нуждается в обильном увлажнении, это же касается и периода плодосозревания. После того как растение развилось, набралось сил и просто формирует надкорневую крону, поливать можно меньше.

Специалисты не советуют использовать для полива сильно перегретую воду в жару. В сочетании с горячей почвой можно просто сварить свои овощи, устроив им «баню». Проще всего обеспечить доставку влаги к растениям и поддержание оптимальной температуры воды с помощью капельного полива.