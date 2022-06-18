Тюменские предприниматели смогут получить статус социального предприятия по упрощенной схеме Фото: Татьяна Коркина

Тюменские предприниматели смогут получить статус социального предприятия по упрощенной схеме. Изменения в ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», обсудили в областной думе.

По словам председателя комитета областной думы по экономической политике и природопользованию Инны Лосевой, понятие «социальное предпринимательство», введено федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», в котором регламентированы вопросы поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, которые осуществляют деятельность в сфере социального предпринимательства.

В социальном предпринимательстве бизнес работает и создает какой-то продукт: товар или услугу, а большую часть прибыли получают не акционеры или владельцы, деньги идут на расширение и масштабирование деятельности.

- В настоящее время статус социального предприятия могут получить субъекты МСП, обеспечивающее занятость социально уязвимых категорий граждан, в том числе инвалидов. Однако, этот статус можно получить при условии, когда по итогам предыдущего года среднесписочная численность указанных лиц составляет не менее 50%, а доля расходов на зарплату таким работникам составляет не менее 25% - отметила Инна Лосева.

В Тюменской области сейчас 57 социальных предприятий, из них только одно трудоустроило больше 30 человек с ограниченными возможностями здоровья.