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Происшествия18 июня 2022 5:50

В Тюмени на Лесобазе нашли тело утонувшего мужчины

Следователи начали проверку
Виктория Терина
В Тюмени на Лесобазе нашли тело утонувшего мужчины

В Тюмени на Лесобазе нашли тело утонувшего мужчины

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В водоеме, недалеко от дома по улице Стартовой в Тюмени, нашли тело 62-летнего местного жителя. Следственные органы СК РФ по Тюменской области проводится проверка.

Со слов очевидцев, погибший был пьян и решил искупаться, но переоценил свои силы и утонул. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии. На теле мужчины следов насильственной смерти не было.

Следователи осмотрели место происшествие и опросили свидетелей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Сотрудники СУ СК РФ по Тюменской области призывают тюменцев не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, а также помнить, что когда человек отдыхает в компании друзей или знакомых, употребляет спиртное, то теряет самоконтроль.