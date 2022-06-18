Этот сезон голышмановские дорожники начали с реализации трёх контрактов на более 200 миллионов рублей

Специалисты взялись за капитальный ремонт грунтовых дорог Фото: Юлия Кучеренко

В первую очередь специалисты взялись за капитальный ремонт грунтовых дорог в семи переулках посёлка Голышманово. Общая их протяжённость – более 1,5 километра. На это потратят почти сорок миллионов муниципальных рублей. Супруги Ольга и Иван Давыдовы купили дом в переулке Чапаева сразу после рождения дочек-близняшек Вики и Милены.

- Помню, как пробиралась с огромной коляской по раскисшей грунтовке в весеннюю распутицу или просто после дождей, - рассказывает Ольга Давыдова. - Обращалась к соседям за помощью. Возила с собой палочку, чтобы, выехав на асфальт, почистить колёса коляски от налипшей грязи. Постоянно ругалась и нервничала. Бывало, в резиновых сапогах или галошах добирались до асфальтированной дороги и переобувались в туфли. Два года назад узнали, что нынче отремонтируют дорогу в нашем переулке. Мы настрадались от бездорожья, с нетерпением ждём, когда будем ходить по асфальту. Купили велосипеды - теперь будем кататься. Обещают сделать съезды к домам.

По словам заместителя директора по Голышмановскому участку ДРСУ-4 Евгения Шалабина, проблем со стройматериалами нет. Часть из них производят на Голышмановском АБЗ. В среднем за год здесь выпускают более 30 тысяч тонн асфальтобетона. Также голышмановские дорожники получили контракт на щебенение по 500 метров дорог на каждой сельской территории округа.

По региональной программе голышмановские дорожники произведут капремонты на трёх участках, всего — 11 километров. Из областного бюджета выделено более 200 миллионов рублей. Сейчас ремонтные работы ведутся на объекте Гладилово - Скарединка.