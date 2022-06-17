В Тюмени ушел из жизни бывший начальник ТОСЭР. Фото: ГКУ ТО «ТОСЭР»

В Тюмени ушел из жизни бывший начальник Тюменской областной службы экстренного реагирования (ТОСЭР) Святослав Васильевич Федюшин. Он умер 16 июня, на 69-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе ТОСЭР.

Прощание с усопшим состоится в воскресенье, 19 июня, с 11.00 до 12.00 в ритуальном зале № 2, д. Патрушева, ул. Юрия Семовских,12.

Как отметили в ведомстве, Святослав Васильевич прошел все ступеньки профессиональной деятельности – от спасателя до начальника «Тюменской областной службы экстренного реагирования». Он руководил такими операциями, как ликвидация последствий взрыва на заводе ТАТЭ в 2005 году, взрыва в жилом доме, взрыва на фанерном комбинате и др. На протяжении всей службы принимал непосредственное участие в спасательных работах. При этом он постоянно повышал свой профессиональный уровень, за его плечами не одна спасенная жизнь и множество наград.

В 2017 году Федюшин покинул пост начальника ГКУ ТО «ТОСЭР», а в 2019 году и вовсе покинул службу спасения, отправившись на пенсию.