Коронавирус в Тюмени, последние новости на 17 июня 2022 года: заболели 10 человек Фото: Юлия Кучеренко

По информации оперативного штаба Тюменской области на 17 июня 2022 года, за минувшие сутки зарегистрировано 10 случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии зафиксировано 191 916 случаев. За сутки выздоровели 17 человек. За весь период вылечились 187 361 человек. За сутки заболевших детей нет.

Из общего числа заболевших 5 пациентов находятся на ИВЛ, 162 человека остаются под медицинским наблюдением. На сегодня развернута 91 койка и свободно 17,6%. За сутки проведено 2 522 лабораторных исследования, всего прошли обследование 4 011 095 человек.

Вакцинацию против коронавируса прошли 1 213 939 человек, полным курсом привито 1 116 742 жителя.