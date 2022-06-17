В Тюмени задержали наркосбытчицу с синтетическими наркотиками Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени задержали 36-летнюю девушку, у которой нашли 61 полимерный сверток с наркотой. Мало того что «синтетика» была у девушки при себе, еще и в её квартире нашли 10 свертков с аналогичным веществом, а также упаковочные материалы.

Девушка призналась следователю, что с начала мая занимается распространением наркотиков. Через интернет она получала координаты местонахождения оптовых партий и раскладывала в тайники, оборудованные на территории Тюмени. Последнюю партию тюменка реализовать не успела.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Наркосбытчице грозит лишение свободы на срок до 10 лет.