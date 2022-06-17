Эксперт посоветовал регионам РФ пересмотреть мощности для хранения зерна

Фото: Тюменская линия

Эксперт Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Иннокентий Ершов (Камчатский край) призвал российские регионы пересмотреть свои мощности для хранения зерна. С таким советом он выступил на онлайн-площадке «Экспертного клуба России», сообщает «Тюменская линия».

По его словам, строительство новых элеваторов для хранения зерна – важное направление развития экономики любого региона.

– Много раз мы наблюдали, что при хорошем урожае зерновых отсутствовали долгосрочные и безопасные места хранения, в некоторых случаях зерновые даже приходили в негодность, – пояснил он, комментируя соглашение с компанией «Новый сухопутный зерновой коридор», которое подписал губернатор Тюменской области Александр Моор на Петербургском международном экономическом форуме.

Проект, по оценке главы региона, имеет стратегическое значение. Он является частью новой схемы поставок российского зерна на крупнейшие азиатские рынки. У тюменских аграриев появятся новые возможности для наращивания производства зерновых и расширения посевных площадей.

– При нашей поддержке инвесторы намерены построить в Тюменской области линейный элеватор, в котором одновременно может храниться до 200 тысяч тонн зерна, – рассказал губернатор.

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