Фото: скриншот из видео

В Свято-Троицкий мужской монастырь Тюмени прибыли мощи преподобного Сергия Радонежского. Как сообщили в информационном центре областного правительства, ковчег с мощами святого встретили сотни верующих во главе с митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием.

– Поклоняясь этой святыне, мы приобщаемся к величайшему событию XIV века. Именно преподобный Сергий способствовал объединению Руси, призывал, чтобы, взирая на образ Святой Троицы, преодолевалась ненавистная вражда и разделение мира сего. Этот призыв, эта молитва для нас актуальна во все времена. В какой бы век мы ни посмотрели, всегда есть силы извне, пытающиеся разделить наш народ, – сказал митрополит перед прихожанами.

Напоминаем, что святыня будет находиться в монастыре на ул. Коммунистической, 10 до вечера 18 июня.

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