В жуткой аварии под Тюменью погибли многодетные родители из Ноябрьска

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Под Тюменью произошла жуткая авария, в которой погибли многодетные родители из Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ). Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

– Трагедия произошла во втором часу ночи на 2-м километре подъезда к поселку Андреевский (с автодороги Тюмень – Омск). Здесь автомобиль «Тойота-Камри» въехал в кювет и ударился в дерево. Погибли 37-летний водитель и 35-летняя пассажирка, супруги, жители Ноябрьска. У пары остались дети в возрасте от 1 до 17 лет, – прокомментировали в ведомстве.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В автомобиле находились бутылки и банки из-под пива. По свидетельству близких, перед поездкой водитель выпил алкоголь, а затем поехал с женой в Тюмень. Его состояние определит посмертная судебно-медицинская экспертиза.

Кроме того, лобовое и передние боковые стекла «Тойоты» тонированы не по ГОСТу. В этом году водитель 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, 10 из которых – за превышение скорости, 10 штрафов не уплачены.

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