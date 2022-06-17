МегаФон инвестирует в цифровое развитие Сибири свыше 1,6 млрд

МегаФон и правительство Новосибирской области договорились на Петербургском международном экономическом форуме о развитии телеком-инфраструктуры региона. МегаФон обеспечит покрытие LTE в строящемся Ледовом дворце спорта на левом берегу Оби, новом международном терминале аэропорта Толмачево, а также модернизирует сеть в более чем 70 населенных пунктах области, предоставив местным жителям самые современные стандарты связи.

Соглашение подписано генеральным директором МегаФона Хачатуром Помбухчаном, губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и генеральным директором Агентства инвестиционного развития региона Александром Зыряновым. Сотрудничество будет направлено на модернизацию и расширение сетей связи, внедрение инновационных цифровых решений для социально-экономического развития региона.

Губернатор Андрей Травников отметил: «МегаФон – давний и надежный партнер правительства Новосибирской области, и это соглашение – очередной важный шаг в отношениях региона и компании. Мы намерены продолжать сотрудничество по дальнейшему развитию цифровой инфраструктуры».

Ключевым направлением сотрудничества станет расширение зоны покрытия LTE в Новосибирской области. Уже до конца 2022 года МегаФон модернизирует сети связи в 77 населенных пунктах области, построит новые базовые станции и запустит высокоскоростной интернет в 19 небольших и отдаленных поселках региона, где живет около 20 тысяч человек.

– Новосибирская область всегда была для МегаФона одним из ключевых регионов. Именно здесь в 2012 году мы впервые в России запустили сеть 4G, а спустя 10 лет в Новосибирске, впервые за Уралом, протестировали технологию 5G и подготовили сеть к новому стандарту. Уверен, что эффективное сотрудничество с правительством региона поможет нам реализовать новые проекты, повышающие доступность телеком-услуг для жителей области, а также откроет большие возможности для цифровизации бизнеса и государственных предприятий, – отметил Хачатур Помбухчан, генеральный директор МегаФона.

В рамках соглашения МегаФон создаст инфраструктуру связи для строящейся ледовой арены на левом берегу Оби. Высокоёмкие базовые станции LTE обеспечат покрытие в спортивном комплексе и на прилегающей территории. Внутри сооружения МегаФон установит 300 indoor-антенн: не только на арене, но также в служебных и тренировочных помещениях. Мощности установленного оборудования хватит, чтобы единовременно обеспечить высокоскоростным интернетом и современными технологиями голосовой связи более 10 тысяч зрителей. МегаФон выступит на объекте якорным оператором и реализует специальное техническое решение, которое позволит другим телеком-компаниям подключить свое оборудование к системе.

План мероприятий по цифровизации Новосибирской области включает строительство инфраструктуры связи еще на одном крупном спортивном объекте – волейбольном центре «Локомотив-Арена», вмещающем 5 тысяч зрителей. Кроме того, МегаФон обеспечит современными цифровыми технологиями ключевой транспортный авиахаб Сибири – новый международный терминал аэропорта Толмачево.