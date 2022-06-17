Из-за ремонта трубопровода в Тюмени частично перекроют улицу Пермякова

Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюменской области

Тюменских автомобилистов предупреждают о частичном перекрытии движения по ул. Пермякова. Как сообщили в пресс-службе областного департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, это связано с ремонтом участков трубопровода.

Работы будут вестись в три этапа:

- с 27 июня по 3 июля на съезде перед путепроводом по ул. Пермякова при движении в сторону ул. Республики со стороны ул. 50 лет Октября;

- с 21 часа 8 июля до 6 часов 11 июля на ул. Республики (в районе здания № 196а);

- с 11 июля до 17 июля на подъеме на путепровод по ул. Пермякова с ул. Республики при движении со стороны центра города Тюмени.

Участников дорожного движения убедительно просят обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать ПДД.

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