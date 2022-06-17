Тоболяк, убивший приятеля из-за приставаний к его кошке, предстанет перед судом

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Тобольске осудят 44-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, преступление произошло 17 апреля 2022 года в квартире дома, расположенного в 9-м микрорайоне.

– В тот день обвиняемый, находясь у себя дома, распивал алкоголь со своим 46-летним приятелем. По словам мужчины, ему не понравилось то, как гость обращался с его кошкой и игнорировал просьбы оставить животное в покое. Это и послужило поводом для расправы. Хозяин квартиры на фоне внезапно возникшей неприязни схватил со стола нож и нанес потерпевшему три удара в область груди, – прокомментировали в ведомстве.

В результате случившегося мужчину доставили с колото-резаными ранениями в больницу, где он скончался в ночь на 18 апреля.

На данный момент следствием собрано достаточно доказательств вины обвиняемого, в связи с этим уголовное дело направят в суд для дальнейшего рассмотрения.

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