На улице Монтажников в Тюмени насмерть разбился молодой байкер. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Монтажников, 44 в Тюмени сегодня, 16 июня, произошла трагедия. Здесь в дорожно-транспортном происшествии погиб 28-летний мотоциклист.

– По свидетельству очевидцев, водитель на мотоцикле перестраивался из ряда в ряд на высокой скорости. Он не справился с управлением, мотоцикл въехал в бордюр, затем в металлическое ограждение, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

От удара байкера выбросило с мотоцикла, сам мотоцикл пролетел еще около 25 метров по дороге. К сожалению, молодой человек скончался от полученных травм. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства дорожного инцидента.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на улице Весенней в Тюмени накануне, 15 июня, произошло дорожно-транспортное происшествие. Здесь начинающая 21-летняя водитель, которая получила водительские права год назад, на «Ниссан-Альмера» на скорости врезалась в дерево.

Студентка не справилась с управлением иномаркой. Пострадали сама девушка и трое пассажиров в возрасте от 18 до 21 года. У них различные травмы.