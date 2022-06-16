В Тюмени чистят пруд Южный биопрепаратом. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени чистят пруд Южный биопрепаратом «Микрозим Понд Трит». Об этом информирует местное управление по экологии. Препарат специалисты внесут в водоем уже завтра, 17 июня.

– Биологическая очистка является эффективной и экологически безопасной альтернативой механическим методам. Этот биопрепарат позволяет запустить процесс самовосстановления водного объекта: увеличить прозрачность воды, сократить объем иловых отложений, ряски, – прокомментировали в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о местах для массового отдыха (здесь не организованы пляжные зоны) – это река Тура, пруды Войновский и Южный, обводненные карьеры Северный, Утиный и Школьный, водный объект в сквере Серебряные Ключи. Тут специалисты поддерживают надлежащее санитарное состояние акватории и прибрежных территорий.

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