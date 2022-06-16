Тюменская область активно работает на Петербургском экономическом форуме. Фото - gubernator.admtyumen.ru.

Тюменская область активно работает на Петербургском экономическом форуме. Делегацию региона возглавляет губернатор Александр Моор.

Напомним, что в Тюменской области возведут стратегический объект для поставок российского зерна на азиатские рынки. Глава региона как раз на ПМЭФ подписал соглашение с компанией «Новый сухопутный Зерновой Коридор». Он отметил, что при поддержке области инвесторы намерены построить линейный элеватор, в котором одновременно может храниться до 200 тысяч тонн зерна.

Посевные площади можно будет расширить и выращивать до 80 млн тонн зерна вместо 20. Об этом рассказал генеральный директор вышеупомянутой компании Сергей Пушкин, подводя итоги соглашения о сотрудничестве с регионом на ПМЭФ-2022.

А в 2021 году было подписано соглашение между правительством Тюменской области и компанией «Фармасинтез-Тюмень». В результате в областной столице было запущено производство гормональных лекарственных препаратов. Объем инвестиций в этот проект превысил 4,325 млрд рублей. Уже создано 130 рабочих мест.

Кроме того, итогом подписанного на ПМЭФ-2021 трехстороннего соглашения между правительством региона, компанией «СИБУР» и Тюменским государственным университетом стало создание в Тюменской области одного из первых в стране карбоновых полигонов.

Отметим, что участие в работе форума принимают представители международного сообщества лидеров и предпринимателей нового поколения Friends for Leadership, работающие на площадках Фонда Росконгресс с 2018 года (более 100 молодых лидеров из 42 стран СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки и Европы). Это свидетельствует об актуальности проведения подобных мероприятий, в том числе среди молодежи.