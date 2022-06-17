На улице Холодильной в Тюмени 17 июня 2022 года отключат светофоры.
Фото: Тюмень - наш дом
В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 17 июня, в Тюмени погаснут светофоры.
Так, с 13.00 до 17.00 обесточат светофорные объекты на пересечении ул. Холодильной и ул. Котовского, ул. Холодильной и ул. Фабричной, а также ул. Холодильной и ул. Энергетиков.
– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал, странички «ВКонтакте» и «Одноклассники» и узнавайте самые последние новости.