На улице Холодильной в Тюмени 17 июня 2022 года отключат светофоры. Фото: Тюмень - наш дом

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 17 июня, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 13.00 до 17.00 обесточат светофорные объекты на пересечении ул. Холодильной и ул. Котовского, ул. Холодильной и ул. Фабричной, а также ул. Холодильной и ул. Энергетиков.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

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