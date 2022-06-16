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Общество16 июня 2022 10:56

В Тюмень привезут мощи Сергия Радонежского

Ковчег встретит митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий
Сергей Швецов
В Тюмень привезут мощи Сергия Радонежского.

В Тюмень привезут мощи Сергия Радонежского.

Фото: Вадим Бегун

В Тюмень привезут мощи преподобного Сергия Радонежского. Ковчег встретит митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

Мощи доставят в Свято-Троицкий мужской монастырь 17 июня в 11.00. Как рассказали в информационном центре регионального правительства, поклониться святыне верующие смогут до вечера 18 июня в монастыре (он находится на улице Коммунистической, 10). Это событие приурочено к 600-летию обретения мощей преподобного.

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