В Тюмень привезут мощи Сергия Радонежского. Фото: Вадим Бегун

В Тюмень привезут мощи преподобного Сергия Радонежского. Ковчег встретит митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

Мощи доставят в Свято-Троицкий мужской монастырь 17 июня в 11.00. Как рассказали в информационном центре регионального правительства, поклониться святыне верующие смогут до вечера 18 июня в монастыре (он находится на улице Коммунистической, 10). Это событие приурочено к 600-летию обретения мощей преподобного.

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