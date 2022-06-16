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Происшествия16 июня 2022 10:44

Автомобиль с тюменскими студентами на скорости врезался в дерево

Обстоятельства ДТП выясняются
Сергей Швецов
Автомобиль с тюменскими студентами на скорости врезался в дерево.

Автомобиль с тюменскими студентами на скорости врезался в дерево.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Весенней в Тюмени накануне, 15 июня, произошло дорожно-транспортное происшествие. Здесь начинающая 21-летняя водитель, которая получила водительские права год назад, на «Ниссан-Альмера» на скорости врезалась в дерево.

– Студентка не справилась с управлением иномаркой. Пострадали сама девушка и трое пассажиров в возрасте от 18 до 21 года. У них различные травмы. По предварительной инфрмации, все пострадавшие – студенты, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции, добавив, что в настоящее время сотрудники ведомства выясняют обстоятельства аварии.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что мужчина, которому в голову вошла труба в результате жуткого ДТП в Тюмени, скончался. Об этом сообщили в пресс-службе местного управления Госавтоинспекции.

– После аварии пассажира с тяжелыми травмами доставили в больницу, где он скончался, несмотря на усилия врачей, – сообщили в ведомстве.

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