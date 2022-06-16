В Тюменской области возведут стратегический объект для поставок российского зерна на азиатские рынки. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

В Тюменской области возведут стратегический объект для поставок российского зерна на азиатские рынки. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор, который возглавляет делегацию на Петербургском экономическом форуме.

«Подписал соглашение с компанией «Новый сухопутный Зерновой Коридор». При нашей поддержке инвесторы намерены построить в Тюменской области линейный элеватор, в котором одновременно может храниться до 200 тысяч тонн зерна», – рассказал он в социальных сетях.

По сведениям главы региона, этот проект имеет стратегическое значение, так как является частью новой схемы поставок российского зерна на крупнейшие азиатские рынки.

«У тюменских аграриев появятся новые возможности для наращивания производства зерновых и расширения посевных площадей», – уверен Моор.

Стоит отметить, что, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, инициируемое руководством США и странами Запада, на форуме в России присутствуют представители бизнес-объединений Италии, Канады, США, Франции, члены научного и культурного сообщества Китая, Индии, Кубы.