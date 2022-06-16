Коронавирус в Тюмени, последние новости на 16 июня 2022 года: заболел еще 31 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 июня 2022 года увеличилось на 31. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 июня 2022 года увеличилось на 31. Всего с начала пандемии ковид подхватили 191 912 человек.

По состоянию на 16 июня в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 442 и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 27,5%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 21 регионе. Снижение количества госпитализаций отмечено в 56 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах РФ.

Выздоровели за сутки 4 699 человек, это на 3,8% больше в сравнении с 15 июня 2022 года. Выявлено 3 326 новых случаев. Умерли за сутки 67 человек.