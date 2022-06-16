Тюменцам разрешили ходить в лес. Фото: Вадим Бегун

Тюменцам разрешили ходить в лес с 17 июня. Однако особый противопожарный режим никто пока не отменял.

Местным жителям всё так же запрещено разводить костры и пользоваться открытым огнем как в лесах и на прилегающих территориях, так и на приусадебных участках.

– С 8 июня штрафы за нарушение требований пожарной безопасности увеличены в 10 раз для физических лиц и в 2 раза для юридических, – заявили в информационном центре правительства региона.

Теперь тюменцам может грозить до 4 лет тюрьмы или штраф от 300 до 500 тысяч рублей, если в результате неосторожного обращения с огнем будет нанесен ущерб от 10 тысяч рублей.

Сообщить о пожаре в лесу необходимо по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение «Берегите лес» или по короткому номеру 112.

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