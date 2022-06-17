Тюменец ломом сломал ногу сторожу и забыл, из-за чего вспылил. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции Нижнетавдинского района обратились медики и сообщили, что к ним привезли пьяного 49-летнего мужчину. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом голени.

Потерпевший, который работает сторожем в одном из дачных кооперативов района, рассказал участковому, что был в гостях у 40-летнего жителя деревни Носырево, где распивал алкоголь. Дружеское общение переросло в ссору, в ходе которой хозяин квартиры ударил металлическим ломом гостя по ноге.

– Причину конфликта мужчины вспомнить не смогли. Подозреваемый признал свою вину и раскаялся в содеянном, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого дознавателем возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до пяти лет. Ранее не судимый подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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