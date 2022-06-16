Александр Моор опубликовал селфи с Петербургского экономического форума. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Александр Моор опубликовал селфи с Петербургского экономического форума. Губернатор Тюменской области вместе с делегацией участвует в одном из важнейших мероприятий страны.

«Первый день ПМЭФ. Программа, как и в прошлые годы, насыщенная. Запланированы встречи с потенциальными инвесторами, подписание соглашений о сотрудничестве», – прокомментировал фото глава региона.

В информационном центре правительства области отметили, что на мероприятии уже обсудили перспективы развития самозанятости в России. Стало известно, что на федеральном уровне готовится разработка страховых предложений.

Мы лишь напомним, что сейчас в Тюменской области 57 050 человек работают в статусе самозанятого, на момент старта программы в 2020 году их было 1 091. А ранее регион направил свои предложения, касающиеся поддержки самозанятых.

Госдума приняла этот законопроект в первом чтении. В документе предлагается уравнять права самозанятых с субъектами МСП в сфере получения ими государственных и муниципальных имущественных преференций, в частности предоставления им госимущества в аренду без торгов.

Отметим, что грамотный подход к организации ПМЭФ-2022 подтверждает готовность России к международному дружественному диалогу и открытому взаимодействию в технологической, экономической и социальной областях.