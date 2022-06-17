Погода на 17 июня 2022 года в Тюмени: жарко и без осадков

В Тюмени жарко и без осадков. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени сегодня, 17 июня, ожидается переменная облачность. До самого обеда солнце будет светить ярко. Осадков не будет.

Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, днем ожидается 24 градуса, также со знаком плюс. Вечером столбики термометров покажут 17 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть юго-западный, западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.

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