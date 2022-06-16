Станислав Логинов возглавил департамент информатизации Тюменской области. Фото - admtyumen.ru.

В правительстве Тюменской области произошли кадровые изменения. Так, Станислав Логинов возглавил департамент информатизации Тюменской области. Распоряжение об этом подписал губернатор Александр Моор.

По сведениям информационного центра правительства области, Станислав Игоревич приступит к исполнению обязанностей на посту директора ведомства уже сегодня, 16 июня. До назначения он был заместителем директора.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что новый заместитель тюменского мэра Владимир Кильтау будет отвечать за городское хозяйство. Ранее он возглавлял Калининский административный округ.

«Владимир Викторович Кильтау назначен заместителем главы города, директором департамента городского хозяйства. Распоряжение подписано мэром Русланом Кухаруком», – сообщили в комитете по связям с общественностью и СМИ.

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